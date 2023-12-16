صحف السعودية|التزام الرياض وطهران بتنفيذ اتفاق بكين.. مركز الملك سلمان يوزع 5 آلاف كرتونة تمر بولاية القضارف في السودان.. مغادرة طائرتين لإغاثة أهالي غزة

الرياض: التزام سعودي إيراني بتنفيذ اتفاق بكين

المدينة: مركز الملك سلمان يوزع 5 آلاف كرتون تمر بولاية القضارف في السودان

الوطن: مغادرة طائرتين سعوديتين لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 بعدد من الأحداث الهامة الخاصة بالمملكة إلى جانب بعض الملفات الإقليمية والدولية.

الرياض: التزام سعودي إيراني بتنفيذ اتفاق بكين

صحيفة الرياض، أبرزت اللقاء السعودي الإيراني الذي جرى أمس الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، والصادر عنه بيانا يؤكد على التزام الرياض وطهران، على تنفيذ اتفاق بكين المبرم بين الجانبين في مارس الماضي برعاية صينية، لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك البيان في ختام، أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية.

وترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، لمتابعة اتفاق بكين، حيث رأس وفد السعودية في الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ورأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية الدكتور علي باقري كني.

وأبدى الأطراف الثلاثة قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين، كما أكد الأطراف الثلاثة على أن أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة "الرياض" لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في رام الله.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، رافضا أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك خلال استقباله في رام الله الجمعة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

وقال عباس في بيان بعد اللقاء، إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".

المدينة: مركز الملك سلمان يوزع 5 آلاف كرتون تمر بولاية القضارف في السودان

ومن الرياض إلى المدينة، التي أبرزت المساعدات السعودية، المرسلة إلى ولاية القضارف السودانية، حيث لفتت الصحيفة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع, 5 آلاف كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا بولاية القضارف في شرق السودان، استفاد منها 26.895 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

وفي ملف القضية الفلسطينية، اهتمت صحيفة المدينة السعودية، ببيان وزارة الخارجية الفلسطينية الذي حذر العالم من التعايش مع عجز وفشل مجلس الأمن الدولي، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية ودعاوى صالحة، لا تجد آذاناً صاغية من إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، التي تتفاخر باستمرار حرب الإبادة الجماعية، واحتلال كامل قطاع غزة، وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسها، بعيداً عن حل للقضية الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية ، في بيانها الصادر مساء أمس الجمعة، بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان، محذرةً من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولاً لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.



الوطن: مغادرة طائرتين سعوديتين لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

واهتمت صحيفة الوطن بشأن المحلي، حيث أشارت إلى مغادرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرتي الإغاثة السعودية الـ 29 والـ 30، متجهتان إلى مطار العريش الدولي في مصر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 32 طناً، وسيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، نوهت "الوطن" إلى حالة الطقس في المملكة، حيث توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.