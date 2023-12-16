رغم تراجع مستوى مانشستر يونايتد.. ماجواير يفوز بجائزة بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية اليوم السبت عن فوز المدافع هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر.

وكان ماجواير (30 عاما) قد توج مؤخرا بجائزة لاعب الشهر أيضا من قبل رابطة البريميرليج، ثم نالها اليوم السبت عن شهر نوفمبر الماضي.

وشارك ماجواير مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات خلال الشهر الماضي أمام كل من فولهام ولوتون تاون وإيفرتون، وخرج الشياطين الحمر منها جميعا بشباك نظيفة.



ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مضيفه ليفربول غدا الأحد على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 17 من البريميرليج.