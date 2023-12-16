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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم تراجع مستوى مانشستر يونايتد.. ماجواير يفوز بجائزة بالدوري الإنجليزي

ماجواير
ماجواير

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية اليوم السبت عن فوز المدافع هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر.

وكان ماجواير (30 عاما) قد توج مؤخرا بجائزة لاعب الشهر أيضا من قبل رابطة البريميرليج، ثم نالها اليوم السبت عن شهر نوفمبر الماضي.

وشارك ماجواير مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات خلال الشهر الماضي أمام كل من فولهام ولوتون تاون وإيفرتون، وخرج الشياطين الحمر منها جميعا بشباك نظيفة.


ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مضيفه ليفربول غدا الأحد على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 17 من البريميرليج.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية هاري ماجواير ماجواير مانشستر يونايتد لاعب الشهر رابطة البريميرليج

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