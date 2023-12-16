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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب قتل ثلاثة.. بوادر تحول للموقف الإسرائيلي بشأن مفاوضات الهدنة وإطلاق الرهائن

صدى البلد

في أعقاب القتل العرضي لثلاثة رهائن على يد القوات الإسرائيلية، توقع المحلل العسكري شون بيل زيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

 

تشير التطورات الأخيرة إلى تحول محتمل في موقف إسرائيل بشأن الدخول في مفاوضات جديدة مع حماس. 

وأفاد مصدران أمنيان مصريان، لسكاي نيوز البريطانية، بوجود تغير في استعداد المسؤولين الإسرائيليين خلال المناقشات مع الوسطاء.

يبدو أن إسرائيل قد تكون أكثر انفتاحا على التوصل إلى اتفاق جديد يتضمن وقفا مؤقتا للأعمال العدائية وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن. ولم تقدم المصادر تفاصيل محددة حول النقاط التي قد تكون إسرائيل غيرت موقفها منها.

 

ومع ذلك، تبدو حماس أقل تفاؤلاً بشأن احتمالات استئناف المفاوضات بشأن الرهائن. وردا على الاستفسارات، أبلغ مسؤول في حماس رويترز أنه لا يوجد شيء جديد يمكن الإبلاغ عنه في هذا الشأن.

أفادت التقارير أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا التقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في عاصمة أوروبية أمس. سبق هذا اللقاء إحاطة قدمها بارنيا لرئيس الوزراء نتنياهو اليوم. ولعبت قطر دورًا حاسمًا كوسيط في هدنة نوفمبر، مما جعل هذا الاجتماع مهمًا. وكان هذا أول لقاء بين برنيا وآل ثاني منذ الهدنة.

 

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا أنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني وربما يلقي بيانًا متلفزًا في وقت لاحق من هذا المساء. ومع ذلك، حتى الآن، لا يوجد تأكيد فوري من مكتب نتنياهو بخصوص هذا الأمر.

 

أدى القتل العرضي للرهائن إلى تجدد الاهتمام بالوضع الحساس في المنطقة، مع وضع الجهود الدبلوماسية والتحولات المحتملة في استراتيجيات التفاوض تحت المجهر. وقد توفر الساعات المقبلة مزيداً من الوضوح بشأن التوجه الإسرائيلي وإمكانية استئناف المحادثات مع حماس.

احتجاز رهائن نتنياهو لاستئناف المفاوضات

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