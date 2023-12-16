دخول كليات لأول مرة في التنسيق .. حصاد جامعة عين شمس عام 2023



نجحت جامعة عين شمس في الآونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، و التى جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع.



وقالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس ، ان عجلة التطوير في جامعة عين شمس لا تتوقف في أعمال التطوير والتجديد ، حيث تم تكوير مجموعة من المدرجات في مختلف الكليات منها الآداب والحقوق والعلوم ، والمدرجات التى خضعت للتطوير من المدرجات الكبيرة التى تتسع لأعداد كبيرة من الطلاب .



وأوضحت ، كلية الإعلام لاول مره هذا العام تدخل تنسيق الجامعات لافتا ان الكلية استقبلت الدفعة الثانية هذا العام، والكلية مجهزة على أعلى مستوى وتضم استديوهات للتصوير التليفزيونى واستديوهات للصوت لخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب



وأشارت إلى ، ان جامعة عين شمس الأهلية ستقام فى أرض الجامعة الجديدة جنوب العاصمة الإدارية وحاليا الأعمال الإنشائية تتم على قدم وساق ، ومتوقع أن تبدأ الدراسة فيها 2024 – 2025 ، وستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذج لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية وتكون أيضا جامعة خضراء .

وكشفت، تفاصيل عمل الجامعة في الانتهاء من المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن أبرز المشروعات التي تعمل عليها إدارة الجامعة الجديدة هي المدينة الطبية لجامعة عين شمس والتي تخدم 2 مليون مواطن بمحافظة القاهرة، متابعا: نواصل عمل إدارة الجامعة السابقة فيما يخص المدينة الطبية.



وتابعت ، أن المدينة الطبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة التي تواصل الجامعة العمل عليها داخل المدينة الطبية وهناك تنسيق دائم مع إدارة المستشفيات فيما يخص العمل بالمدينة، مؤكدة أن افتتاح المدينة الطبية سيكون نهاية 2024.



قالت غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس، إنه تم تنفيذ مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لوزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس موضحة أن هدفها تشجيع الطالب المنتج والأسر المنتجة، وذلك من خلال عمل معرض دائم ومفتوح لمدة خمسة أيام يعرض به منتجات الطالب المنتج، والهدف من ذلك هو تشجيع الطلاب على أن يكونوا منتجين وليس فقط مستهلكين، وأن يكون دور الطالب أكبر من مجرد طالب يذهب للجامعة لكي يتعلم، بل يستطيع أن يساهم في الدعم الاقتصادي للطلاب.



وأكدت الدكتورة غادة فاروق، أن جامعة عين شمس تواصل مشاركتها المجتمعية لتكون حلقة الوصل بين المجتمع واحتياجاته من العلم والتعليم؛ حيث تسعى دائما لتفعيل فى الكليات المختلفة لتكون مشاركة فى حل مشكلات المواطن والمجتمع حولها وفى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى جامعة عين شمس، تحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

وقالت الدكتورة غادة فاروق: تتسم الخدمات التي تقدمها جامعة عين شمس على اختلاف أشكالها وتنوع مجالاتها بالجودة وفقاً للمعايير القومية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن هذا المنطق تم إنشاء قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أخذ على عاتقه حل مشاكل المجتمع المحيط وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكنه من أن يكون بيت خبرة متميزة ومنارة ثقافية داخل الجامعة.





وكشفت غادة فاروق ، عن دور الجامعة في المشاركة ضمن مشروع حياة كريمة، مضيفة: نعمل على 4 اتجاهات بشكل مباشر، وتشمل «الطبي، التوعوي، الحرفي والمهاري، محو الأمية».



وأضافت أن الجامعة أعدت خطة كبيرة للمساهمة في مبادرة "حياة كريمة" التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الخدمة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب على أفضل الصناعات التي يستطيع الطالب أو الخريج أو الشاب الاستفادة منها، فضلا عن المساهمة في تنمية وخدمة المجتمع خاصة المناطق المحيطة بالجامعة.





وأوضحت أن الجامعة تشارك بقوة في مشروع محو الأمية، ومن خلالها تمت المشاركة في محو أمية أكثر من 40 ألف أُمِّيّ دراس ناجح.



قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، رئيس وحدة مكافحة العدوى، إن الجامعة تسعي للانتهاء من مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، في أقرب وقت، وإنهاء كل الإنشاءات الخاصة بها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة؛ لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا.

وأوضحت سامية عبده، خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري، والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية؛ من: افتتاح مستشفيات جديدة، وتحسين منظومة التأمين الصحي.



وأكدت سامية عبده، أن مشروع المدينة الطبية، يسير وفق الخطة الموضوعة، ومستشفى الطوارئ الجديدة على وشك الانتهاء، وتم البدء فى مستشفى جراحة الأطفال، وبنك الدم الجديد، كل ذلك مع خطة؛ لعمل رقعة خضراء ولاند سكيب على أعلى مستوى.