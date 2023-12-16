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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: منعت قيام الدولة الفلسطينية ولا أندم على ذلك

صدى البلد

أعلنت رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه منع قيام الدولة الفلسطينية ولا يندم على فعل ذلك. 

وقال نتنياهو إنه لو سمح بقيام دولة فلسطينية؛ لكانت إسرائيل ستواجه اليوم نتائج أكثر خطورة.

وأعلن نتنياهو أن الوضع الأمني في غزة سيكون بيد إسرائيل؛ في حال القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وتابع :" لن نسمح بعودة غزة إلى حماس أو فتح وسيكون لنا وجود أمني".  

ووصف نتنياهو: أن إسرائيل لا تريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهمنا هو أمن إسرائيل.

وزعم نتنياهو ان الاحتلال سيواصل العمليات العسكرية لاستعادة الأسرى، ومن أجل حماية جنودهم.

وقال نتنياهو أن تل أبيب تلقت طلبات لوقف النار وسحب القوات من غزة ، وأكد أنهم لن يفعلوا ذلك.

وبشأن التفاوض حول صفقة الأسرى؛ لفت نتنياهو إلى أنهم لا يوفرون أي فرصة لاستعادة محتجزيها. 

وأكد نتنياهو عن التفاوض بشأن صفقة الأسرى أنه لن يخضع لطلب حماس بوقف النار، واصفاً إياها بخيار "الدم والنار" حاضر. 

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