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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السن القانونية للحصول على جائزة المبدع الصغير

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير

أقر البرلمان الفترة الماضية قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي قدمته الحكومة، نهائيا.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ليدخل حيز التطبيق، واضعا بذلك شروطا للحصول على الجائزة.

ووفقا للمادة 2 من القانون يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جائزة الدولة للمبدع الصغير الجنسية

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