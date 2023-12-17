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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالقتل واستعراض القوة في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل أحد الأشخاص وشروعهم في قتل رقيبي شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر واستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل أحد المتهمين، وكان ذلك باستخدام أسلحة نارية، عبارة عن فرد خرطوش وبنادق آلية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم، وكان من شأنه تكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.


واقترنت تلك الجناية بارتكاب جنايتين تاليتين لها، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد.ف بأن عقدوا العزم على قتل من يعترض طريقهم، وأعدوا أسلحة نارية وذخیرة وتوجهوا إلى مسكن أحد المتهمين، وما إن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزله، حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، قاصدين قتلهم، فأصيب المجنى عليه بطلق نارى أودى بحياته، كما أصيب رقيبى شرطة، وهما مختار.س وجودة.ع وتم إسعافهما بنقلهما للمستشفى.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهى قوة من الشرطة وذلك بأن أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية لمنعهم من أداء عملهم وهو ضبطهم.
كما تسبب المتهمون في إتلاف السيارة رقم 5814 / 11 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير الأدلة الجنائية والتي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه وترتب على ذلك تعريض حياة الآخرين وأمنهم للخطر.

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