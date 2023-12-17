محاولة اعتلاء الصدارة.. تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة بين آرسنال وبرايتون تنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيلة آرسنال الرسمية في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: زنشينكو، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، وايت.

خط الوسط: أوديجارد، ديكلان رايس، هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، خيسوس، جابريل مارتينيلي.

ويقع ارسنال في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المتصدر ليفربول بفارق نقطة وحيدة.