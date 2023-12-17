عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلة أدب ودا كان ندر عليا.. حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

صدى البلد

علق مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا على منتقدي سبوع ابنته تاج الذى كان فى إحدى قاعات الأفراح ، وظهرت فيه زوجته وهى مرتدية الكثير من الذهب. 


 

وقال حمو بيكا، في بث مباشر من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دول للقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع إخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ، وأول مرة أقول الكلام ده واعذروني كنت قاعد في أوضة وصالة والحمام في المطبخ، وأبويا على باب الله بيسافر ويتغرب ويشقى علشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال".


 

وأضاف حمو بيكا ، قائلاً: "أنا ما دخلتش مدرسة وما اتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت إيدي على حاجة مش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي،  وأنا ما اتولدتش في بقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد الوقت ده".


 


 

وكشف حمو بيكا عن صور له قبل الشهرة، قائلًا: صوري دي تاج هشليها على راسي لحد ما أموت، وكنت راجل شقيان وتعبان وبدأت رحلتي وقلت أجرب اشتغلت وغنيت وجت معايا والناس حبتني لأن دمي خفيف.


 


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

ترشيحاتنا

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها

لحظة فارقة بتاريخ مصر| الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية رسميا غدا.. تفاصيل وموعد المؤتمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ