قلة أدب ودا كان ندر عليا.. حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

علق مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا على منتقدي سبوع ابنته تاج الذى كان فى إحدى قاعات الأفراح ، وظهرت فيه زوجته وهى مرتدية الكثير من الذهب.





وقال حمو بيكا، في بث مباشر من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دول للقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع إخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ، وأول مرة أقول الكلام ده واعذروني كنت قاعد في أوضة وصالة والحمام في المطبخ، وأبويا على باب الله بيسافر ويتغرب ويشقى علشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال".





وأضاف حمو بيكا ، قائلاً: "أنا ما دخلتش مدرسة وما اتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت إيدي على حاجة مش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي، وأنا ما اتولدتش في بقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد الوقت ده".









وكشف حمو بيكا عن صور له قبل الشهرة، قائلًا: صوري دي تاج هشليها على راسي لحد ما أموت، وكنت راجل شقيان وتعبان وبدأت رحلتي وقلت أجرب اشتغلت وغنيت وجت معايا والناس حبتني لأن دمي خفيف.









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