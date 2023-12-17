حلمي النمنم: أمريكا داعم وشريك أساسي في الحرب الإسرائيلية على غزة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من التصريحات الخطيرة، مشيرا إلى أن أمريكا داعم وشريك أساسي في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدعم الأمريكي تجاوز دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا في الحرب الروسية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تل أبيب دعما مطلقا.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن دولة إسرائيل اختراع أمريكي تماما، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي غير محدود لإسرائيل في الحرب وهو ما يبرهن تصريحات بايدن، وغيره من رؤساء أمريكا.

وشدد على أن تواجد إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وكراهية في العرب، وأن السيطرة على فلسطين كونه مكان الحروب الصليبية، مبينا أنها تفصل مصر عن الشام وعلى حدود الدولة المصرية وقناة السويس، وكراهية مطلقة للعرب وإشعال المنطقة وفلسطين.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تؤكد أنه لن يكون هناك سلام، ولن تهدأ المنطقة، مبينا أن نتنياهو أكد أن اتفاقية أوسلو كانت خطأ وهذا مؤشر خطير سيقود المنطقة إلى مخاطر كثيرة.

