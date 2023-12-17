عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| الشناوي: درسنا فريق فلومينينسي جيدا.. ونسعى لحسم المباراة

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليست المواجهة الأولى التي تجمع الأهلي بالأندية البرازيلية، مؤكدًا أنها فرق جيدة وتلعب كرة قدم جماعية.

وقال "الشناوي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، «نفكر في المكسب فقط خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وكل السيناريوهات مطروحة بالنسبة للفريقين، ولكن بكل تأكيد هدفنا حسم اللقاء خلال الـ90 دقيقة».

وأضاف «قمنا بالتحضير جيدًا للمباراة، وشاهدنا فريق فلومينينسي البرازيلي ودرسناه جيدًا، وهو من الفرق الكبيرة وله شكل مختلف، وكل لاعب في الأهلي شاهد لاعب المنافس الذي سيواجهه، وبشكل جماعي سنكون جاهزين لتلك المباراة».

وواصل: «مواجهة اتحاد جدة في المباراة السابقة كانت كبيرة جدًّا، ولكن قمنا بطي صفحة اللقاء بعد نهايته مباشرة، ونركز فقط في المواجهة القادمة، وكل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».

وختم: «نحضر جيدًا بنفس التركيز، ونحترم الفريق المنافس، وفريق فلومينينسي من الفرق الكبيرة والمنظمة، ولذلك حرصنا على الاستعداد جيدًا من أجل الوصول للنهائي».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

الأهلي في المونديال| ربيعة: طموحاتنا كبيرة أمام فلومينينسي.. وننتظر دعم الجماهير

الأهلي في المونديال| طاهر: مباراة فلومينينسي صعبة.. ونسعى لتحقيق الفوز

الفيفا يصدم الأهلي ويرفض طلبه قبل مواجهة فلومينينسي| ما هو؟

مونديال الأندية.. الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

مرتجى: نخوض كأس العالم في بلدنا الثاني.. وتعلمنا الحفاظ على قيم ومبادئ ‏الأهلي

خالد مرتجي: فرحتنا بالتأهل منقوصة.. ومواجهة فلومينينسي تاريخية للجيل الحالي

أمين صندوق الأهلي: قادرون على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

مرتجي يكشف رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية تعلن إحصائية جديدة لشهداء غزة

ولاية سودانية تعلن حظر التجول بسبب الظروف الأمنية

الأهلي في المونديال| مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسي.. وهدفنا الفوز

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

وزيرة الخارجية الفرنسية تطالب بهدنة عاجلة لإنقاذ 2 مليون فلسطيني من الجوع

7 مجالات.. وظائف خالية بشركة مياه الشرب بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ