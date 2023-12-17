الأهلي في المونديال| الشناوي: درسنا فريق فلومينينسي جيدا.. ونسعى لحسم المباراة

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليست المواجهة الأولى التي تجمع الأهلي بالأندية البرازيلية، مؤكدًا أنها فرق جيدة وتلعب كرة قدم جماعية.

وقال "الشناوي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، «نفكر في المكسب فقط خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وكل السيناريوهات مطروحة بالنسبة للفريقين، ولكن بكل تأكيد هدفنا حسم اللقاء خلال الـ90 دقيقة».

وأضاف «قمنا بالتحضير جيدًا للمباراة، وشاهدنا فريق فلومينينسي البرازيلي ودرسناه جيدًا، وهو من الفرق الكبيرة وله شكل مختلف، وكل لاعب في الأهلي شاهد لاعب المنافس الذي سيواجهه، وبشكل جماعي سنكون جاهزين لتلك المباراة».

وواصل: «مواجهة اتحاد جدة في المباراة السابقة كانت كبيرة جدًّا، ولكن قمنا بطي صفحة اللقاء بعد نهايته مباشرة، ونركز فقط في المواجهة القادمة، وكل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».

وختم: «نحضر جيدًا بنفس التركيز، ونحترم الفريق المنافس، وفريق فلومينينسي من الفرق الكبيرة والمنظمة، ولذلك حرصنا على الاستعداد جيدًا من أجل الوصول للنهائي».

