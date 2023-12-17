ليفربول يخسر صدارة الدوري الإنجليزي لصالح آرسنال بعد التعادل مع مانشستر يونايتد

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول، باستحواذ علي الكرة من جانب لاعبي الريدز.

وواصل فريق ليفربول الضغط علي مانشستر يونايتد لاحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة ١٧ شتت دفاع مانشستر يونايتد عرضية خطيرة لا ارنولد قبل وصولها لمهاجم الريدز.

وشهدت الدقيقة، 42 محاولة قوية من محمد صلاح بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء في المباراة، لكن الحارس أندري أونانا تصدى لها ببراعة من أسفل يسار مرماه.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة خسر ليفربول الصدارة لصالح آرسنال الإنجليزي الذي يتصدر البطولة ب ٣٩ نقطة مقابل ٣٨ نقطة لصالح الريدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: إليسون بيكر

خط الدفاع ترينت ألكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارا إيندوا، جرافريتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز