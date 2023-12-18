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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تكشف كيف يمكن التحويل من كلية الى اخرى

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

يتساءل عدد من الطلاب عن كيفية التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى خاصة طلاب الفرق الأولى و ما هى الشروط التى يجب توافرها للتحويل . 

 أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على طلاب الذين يريدون التحويل إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة إحضار بيان حالة ، صورة الثانوية العامة ، صورة البطاقة ، إيصال إثبات السكن - كهرباء -غاز - تليفون )
كما كانت أضافت جامعة القاهرة ، عن شروط التحويل إلى جامعة القاهرة فى النقاط التالية :
* بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها.
* بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.
* ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.
* ويجب مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام التطبيق العملي لطلاب في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.

كما إن المعامل تتيح الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائمين لهم للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية. وقد وفرت الجامعة قاعات للمذاكرة للطلاب في غير أوقات المحاضرات.

وكان قد أوضح الدكتور محمد الخشت، أن إنشاء الجامعة الدولية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي نحو آفاق مستقبلية أكثر تميزا، ويطبق منذ اليوم الأول أحدث أنظمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويتجه نحو احترافية وعالمية الأداء المؤسسي والأكاديمي وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًا، ويمتلك قدرات إكاديمية علمية وعملية تنافسية محليا ودوليا

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