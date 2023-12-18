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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالنيابة عن القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.

ودعا محافظ القليوبية  المولي عز وجل  أن يوفِّق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية،وتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه  والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة،  وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ، سائلين الله العلي القدير لفخامته الصحة والتوفيق
مشيدا بوعي وادارك المواطن القليوبي ومدي حرصة على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت حراكاً كبيراً بمشاركة جميع طوائف المجتمع من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم ايمانا بدورهم في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

القليوبية الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية اللواء عبد الحميد الهجان القيادات التنفيذية مصرنا الغالية

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