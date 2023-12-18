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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصرى في فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وقال محافظ كفرالشيخ في برقيته : "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يشرفنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير لفخامتكم، وإن ثقة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين فى ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس فى مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى أطلقتموها فخامتكم فى فترة وجيزة.

وتابع: إن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم فى المجال التنموى ومكافحة الإرهاب، وتكليلاً لمسيرة العطاء والإنجازات والريادة على مستوى الصعيدين الداخلى والخارجى، وسلسلة النجاحات التى تحققت خلال سنوات الإنجازات تسطر لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.

واسترسل: إننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم " .

ووجه اللواء جمال نور الدين، رسالة شكر لأهالى وأبناء محافظة كفرالشيخ، على وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، واصرارهم فى مساندته ودعمهم لوطنهم وللرئيس السيسى، مقدماً أخلص التهانى إلى الشعب المصرى الأصيل الذى أدى واجبه تجاه الوطن من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، ومواصلة اصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية  لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

كما وجه رسالة شكر لكل من الشرطة والقضاء فى تأمينهم للعملية الانتخابية، وتسهيلها على المواطنين وتأمين اللجان وصناديق الاقتراع طوال أيام الانتخابات.

فيما ويحتشد الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ فى الميادين العامة بمدن المحافظة، احتفالاً وفرحةً بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، رافعين الأعلام، مرددين الهتافات والأغانى الوطنية.

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