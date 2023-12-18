ذكريات لا تنسى.. أول تعليق لـ ميسي بعد عام من تتويجه بكأس العالم

أحيا الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، ذكرى تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.

ونشر ميسي، عبر حسابه على "إنستجرام" صورا له بكأس العالم، ومن احتفالات الجمهور الأرجنتيني، وكتب عليها: "عام مضى على أجمل وأحلى اللحظات الجنونية في مسيرتي، ذكريات لا تنسى، وسوف تستمر مدى الحياة.. ذكرى سنوية سعيدة للجميع".

وحققت الأرجنتين لقب المونديال الثالث في تاريخها، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بعد الانتصار على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، علما بأن المباراة انتهت بالتعادل 3-3، ويعد هذا اللقب هو الأول لمنتخب التانجو، منذ عام 1986.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، كما حل ثانيا في ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي مهاجم فرنسا.