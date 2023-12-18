يقدم خدمات للطلاب.. غدا ختام معرض ملابس بدار علوم القاهرة

تختتم الإدارة العامة للمشروعات البيئة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، معرض ملابس لطلاب الكلية، ويأتي ذلك في إطار حرص الكلية على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان.

يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من من يوم الأحد 17 ديسمبر على أن يكون آخر يوم هو يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر.

وينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أكثر من معرض ملابس على مدار العام الجامعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى إطار الخدمات الاجتماعية التى تقدم لطلاب الجامعة.

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تنظم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن تنظيم الجامعة لتلك المعارض يأتي بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع الطلبة والطالبات في كافة المجالات والوفاء باحتياجاتهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.

وعلى جانب آخر بعث الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي بوعى أبنائه وحسهم الوطنى بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، والجامعة كجزء من منظومة التعليم العالي فى مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة تحقيق طفرات تميز على جميع المستويات التعليمية والبحثية وامتلكت برعاية القيادة السياسية كل مقومات المنافسة العالمية.

جدير بالذكر أن المجتمع الأكاديمي بجامعة القاهرة شهد خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالداخل حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل حرية حيث خرجت 15 موجة انتخابية ومشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية على مدار ثلاثة أيام، وقدمت صورة مشرفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.