النتيجة عادلة.. تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة الأهلي بنصف نهائي مونديال الأندية

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب عبر منصة أكس: “‏الفوز مستحق لبطل أمريكا الجنوبية من خلال الهدف الثاني. لأن ضربة الجزاء مشكوك فيها. ‏ومستحق لأن اللي يضيع ما يكسبش. الحكم لم يحتسب لنا ضربتين جزاء. البرازيليون تفوقوا في الشوط الثاني. ‏النتيجة عادلة”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.