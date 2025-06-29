والد ضحايا الطريق الإقليمي مُتأثرًا على الهواء يروي المأساة: «بناتي خرجن للرزق فعُدن جثثًا»|فيديو

تحدّث خالد مصطفى، والد ثلاثة من ضحايا الطريق الإقليمي، وهنّ سمر، أسماء، وآية، وهن فتيات خرجن صباح ذلك اليوم للعمل لمساعدة أسرتهن في مواجهة أعباء الحياة .



وأكد "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن ابنته الرابعة ما زالت على قيد الحياة لكنها مُصابة، وتقع حالياً في مستشفى ميت خلف، حيث لم تلقَ أي اهتمام يُذكر من مسئولين حتى الآن.

الشاحنة كانت تسير بسرعة جنونية



وأوضح الوالد المكلوم، أن الشاحنة كانت تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس، مُتسائلاً عن غياب الرقابة ودور الأجهزة المعنية في مراقبة الطرق.

وناشدت الإعلامية المسؤولين بالاهتمام بالمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.



