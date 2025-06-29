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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد أزهري يُعزي أهالي فتيات كفر السنابسة في المنوفية .. صور

وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة
وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة
محمد شحتة

أدى وفد من الأزهر الشريف، اليوم، واجب العزاء في أسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أودى بحياتهن.

وترأس الوفد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، حيث نقل الدكتور درويش تعازي الإمام الأكبر القلبية إلى أهالي الضحايا، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف الكامل ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم، باعتباره سندًا روحيًا ومجتمعيًا لأبناء الوطن.

ضم الوفد الأزهري كلاً من؛  الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، والأستاذ عماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة، بجانب عدد من قيادات وعّاظ الأزهر الشريف بالمحافظة، والذين توجهوا إلى المولى عز وجل بالدعاء للفتيات المتوفيات بالمغفرة والرحمة، ولأهلهنَّ بالصبر والسلوان، مع تأكيد استمرار دعم الأزهر ومواساته.

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