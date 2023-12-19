خالد الغندور يكشف عن خطأ جسيم بمباراة الأهلي وفلومينينسي

كشف الأعلامي الرياضي خالد الغندور، عن خطأ تحكيمي بمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “ضربة جزاء صحيحة لكهربا لم تحتسب و لم يتدخل الفار”.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.