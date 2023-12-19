مفاجأة مبشرة.. شاومي نزلت update جديد أسطوري| الطريقة هنا

أعلنت شاومي Xiaomi عن نظام تشغيلها الجديد المقتبس من "أندرويد" والذي أطلقت عليه اسم "HyperOS" في شهر أكتوبر الماضي وقامت بإصداره جنبًا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 14 في الصين.

الآن، كشفت الشركة Xiaomi التفاصيل الخاصة بالإصدار العالمي لنظام HyperOS. من المقرر أن يبدأ إصداره لـ 9 هواتف في الربع الأول من عام 2024. وهي: Xiaomi 13 Ultra و 13 Pro و 13 و 13T Pro و 13T و Redmi Note 12 و Redmi Note 12S و Xiaomi Pad 6 و Poco F5.

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تقول Xiaomi إن المستخدمين المؤهلين سيتلقون التحديث عبر الهواء ولكن سيتم طرحه بشكل تدريجي.

تم تصميم HyperOS ليعمل على هاتفك ومنزلك وحتى سيارتك. بصرف النظر عن إعادة التصميم المرئي البسيطة، يتميز نظام التشغيل بحُزْم نواة أسرع وأخف من MIUI وأسرع في التثبيت.