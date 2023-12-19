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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمطره بـ16 طلقة.. إحالة أوراق شاب أنهى حياة عمه في أسيوط للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق شاب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله عمه وإصابة نجله بسبب خلافات على الميراث بقرية المعابدة في أسيوط .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

وتعود وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول " رشاد . ع . ع " جثة هامدة و نجله " أحمد " مقيمين قرية المعابدة الشرقية مصاب بطلقات نارية .

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وتوصلت تحريات ضباط مركز شرطة أبنوب إلى  أن وراء ارتكاب الواقعة " ياسر . ع . ع " 20 عاما نجل شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات على الميراث قام المتهم بإحضار سلاح ناري " بندقية آلية " وأمطر المجني عليه الأول بـ 16 طلق ناري أثناء جلوسه أمام منزله وفور حضور نجل المجني عليه الأول إلى مكان الواقعة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته .

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