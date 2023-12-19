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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من باتشيكو بعد هزيمة بيراميدز على يد صن داونز

باتشيكو
باتشيكو

تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب بيراميدز، بآمال التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الهزيمة على ملعبه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 0-1 في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

قال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بيراميدز لم يقدم مباراة سيئة ولكن صن داونز استفاد من خبرات لاعبيه خاصة أن هناك عدة عناصر مميزة بين صفوفه وهناك انسجام بين لاعبيه منذ سنوات".

تابع: "فضلت الاحتفاظ بالثنائي عبد الله السعيد ومصطفى فتحي بالاتفاق معهما للشوط الثاني لتوزيع مجهود الفريق، والاستفادة من التراجع البدني لصن داونز ولكن الهدف الذي سجله الضيوف أصاب لاعبي فريقي بالتوتر".

أشار إلى أن بيراميدز أمامه بطولة مرتقبة بخوض السوبر المصري ثم الحصول على راحة في فترة التوقف لخوض كأس الأمم الأفريقية سيتم خلالها ترتيب الأمور ثم خوض آخر جولتين بدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، أكد رولاني موكوينا مدرب صن داونز أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا على حساب بيراميدز موضحًا أن المنافس يملك لاعبين أصحاب خبرات ولديه قوام مميز حقق نتائج طيبة في المواسم الأخيرة.

أشار إلى أن صن داونز قدم مباراة جيدة واستطاع الاستفادة من قدرات لاعبيه مؤكدًا أن المنافسة مازالت مستمرة داخل المجموعة ولم يتم حسم أي شيء في حسابات التأهل.

ويملك صن داونز 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن مازيمبي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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