بيراميدز يسقط أمام صن داونز بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز خسارة صعبة على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

سجل هدف صن داونز اللاعب تيبوهو موكيانا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، في ظل سيطرة بيراميدز على الكرة الذي يحاول تعديل النتيجة، وأهدر فيستون ماييلي انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 .

واستمر اللقاء على هذا النهج حتى انتهاء اللقاء دون تغيير في النتيجة.

وبهذا الفوز رفع صن داونز رصيد إلى 7 نقاط متصدرا المجموعة، بالتساوي مع مازيمبي بنفس الرصيد، وتوقف رصيد بيراميدز عند 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيل نواذيبو الموريتاني المجموعة بـ 4 نقاط.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وحل صن داونز ضيفا على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس