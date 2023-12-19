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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يتأخر 0-1 في الشوط الأول أمام صن داونز بدوري الأبطال

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، المقامة على استاد الدفاع الجوي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

وسجل هدف صن داونز اللاعب تيبوهو موكيانا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، في ظل سيطرة بيراميدز على الكرة الذي يحاول تعديل النتيجة، وأهدر فيستون ماييلي انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 .

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

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