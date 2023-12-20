أهم الأخبار|كارثة كورونا تطل برأسها من جديد بأوروبا.. الزمالك يفجّر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد

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وزارة العمل تعلن وظائف برواتب 7500 جنيه

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

كاملة أبو ذكري: لهذا السبب طلب مني الأطباء عدم متابعة الأحداث في غزة

الحمد لله على نعمة الخسارة.. تعليق ناري من تامر أمين على هزيمة الأهلي|فيديو

عدم السيطرة على السماء.. زيلينسكي يكشف سبب فشل الهجوم المضاد

العدد وصل لـ 133.. الاحتلال يعلن مصرع جندي إضافي في المعارك بغزة

كارثة كورونا تحل برأسها من جديد بأوروبا.. كيف كشفت مياه الصرف الحجم الهائل لإصابات كوفيد-19 في ألمانيا؟