كاملة أبو ذكري: لهذا السبب طلب مني الأطباء عدم متابعة الأحداث في غزة

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنها تابعت ما يحدث في قطاع غزة لمدة طويلة لدرجة إصابتها بأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، وطلب منها الأطباء محاولة عدم مشاهدة الأحداث هناك، لافتة إلى أن ما يحدث في غزة ظلم، وتتخيل دائما إذا كانت مكانهم ماذا ستفعل؟ .

وأضافت "أبو ذكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها إذا لم تتابع مشاهد الأحداث عن قطاع غزة تشعر بتأنيب للضمير، متمنية أن يُحَلّ الموضوع بأي شكل، خاصة أن فلسطين عانت كثيرا ودفعت دماً كثيراً وتعد بلد الأبطال الأقوياء، لكن في الوقت ذاته هناك خوف على مصر، نظرا لأن البعض يريد توريطها، إلا أن الدولة المصرية تتسم بالعقلانية في خطابها.

من ناحية أخرى، طلبت من الدولة بخروج مسلسل "قصة المدينة" للنور لكي يعرف المصريين كم دفعوا من الثمن لأجل فلسطين، فمصر دفعت دماء كثيرة من أجل القضية الفلسطينية، موضحة أن ميزانية المسلسل تبينت أنها كبيرة، وبالتالي تحضيرات العمل توقفت.

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح التى شاركت به فى الماراثون الرمضاني لعام 2022 ، وهو بطولة الفنانة إلهام شاهين، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وتناول العمل قصة روح التي يستدرجها زوجها من مصر إلى داعش في سوريا، وتحاول روح الفرار لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتتمني العودة لمصر معتبرة أنه حلم بعيد.

وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم، منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، إلهام شاهين، عادل كرم، محمد حاتم، وهو من تأليف محمد هشام عُبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.