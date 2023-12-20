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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تعلن وظائف برواتب 7500 جنيه

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل عن العديد من وظائف بإحدى الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة في القاهرة، وأوضحت الوزارة أن فرص العمل تحتوي على مميزات متعددة.

 

في السطور الآتية تقدم “صدى البلد” معلومات عن هذه الوظائف ورواتبها للراغبين في التقدم، وفقا لما أعلنته الوزارة.

كشفت وزارة العمل أن رواتب الوظائف المتاحة تتراوح بين 3400 جنيه و7500 جنيه مصري.

 

الوظائف المتاحة كالآتي:


20 وظيفة مشرف أمن إداري بسفارة في التحرير براتب يتراوح بين 7000 جنيه و7500 جنيه، ويشترط أن يكون المتقدم يجيد اللغة الأجنبية
10 وظائف بودي جارد سفارة في التحرير براتب يتراوح بين 3500 جنيه و4200 جنيه
20 وظيفة أمن إداري بسفارة في التحرير براتب يتراوح بين 4000 جنيه و4500 جنيه، مع توفير وجبتين
20 وظيفة أمن إداري في فندق في التحرير براتب 3400 جنيه ووجبتين
10 وظائف مشرف أمن سفارة في مصر الجديدة براتب 6000 جنيه، ويشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة في المجال
10 وظائف مشرف أمن في شركة بترول بمدينة نصر براتب 5200 جنيه بالإضافة إلى مكافأة
100 وظيفة أمن إداري لشركة بترول بمدينة نصر براتب 4500 جنيه بالإضافة إلى مكافأة
10 وظائف مشرف بودي جارد في معهد بالتجمع الثالث براتب 5500 جنيه ومكافآت شهرية
100 وظيفة بودي جارد في معهد بالتجمع الثالث براتب 5200 جنيه ومكافآت شهرية
100 وظيفة أمن إداري في معهد بالتجمع الثالث براتب 4500 جنيه ومكافآت شهرية
10 وظائف موظف أمن إداري بجوار محطة مترو العتبة براتب 4500 جنيه
10 وظائف مشرف أمن إداري في مول بالشيخ زايد براتب 5000 جنيه وسكن مجهز
50 وظيفة أمن إداري في مول بالشيخ زايد براتب 4000 جنيه وسكن مجهز

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مزايا وظائف وزارة العمل المتاحة
 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المزايا لهذه الوظائف وفرص العمل التي توفرها الشركة تتمثل في الرواتب الشهرية المتميزة  والإجازات والتأمينات الاجتماعية والصحية، على أن يتم التقدم لشغل هذه الوظائف وفق الإعلان المرفق به العنوان وأرقام التليفونات للتواصل من خلالها مع الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري .

 

 

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