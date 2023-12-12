وظائف جديدة بالبترول.. الوزارة تحذر المواطنين لهذا السبب

حذرت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المتابعين والمواطنين من الانسياق خلف الخبر غير الصحيح حول توفير وظائف بالقطاع، والذى نشره أحد المواقع الإلكترونية وضمنه رابطاً للموقع الإلكترونى للوزارة.

وأوضحت البترول، أن الرابط ليس له علاقة تماماً بما جاء بالخبر وهو ما يكتشفه القراء حال استخدام رابط موقع الوزارة المضمن بنص الخبر.

وتعلن وزارة البترول عن وظائفها عبر القنوات الشرعية المتبعة، ومن خلال إعلانات عبرها فقط، مطالبة المواطنين بتحري الدقة تجاه تلك الأخبار المزيفة التي تحدث بلبلة ولا ينتفع منها إلا مروجوها.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حاليا أيام مهمة فى حياتها السياسية من خلال المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار الوزير خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا ، أن ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنيين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية واستمرار مسيرة التطوير والبناء ، لافتاً إلى أننا نلمس ذلك أيضاً من خلال ما تم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى باللجان التى خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج البترولى.