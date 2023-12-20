كارثة كورونا تحل برأسها من جديد بأوروبا.. كيف كشفت مياه الصرف الحجم الهائل لإصابات كوفيد-19 في ألمانيا؟

يبدو أن كارثة كورونا التي أرقت العالم بأكمله خلال السنوات الماضية عادت لتطل برأسها من جديد داخل القارة العجوز بعد شهرين من بدء موسم الشتاء هذا العام، وتعد ألمانيا نموذج يكشف طبيعة انتشار المرض مرة أخرى خلال الأيام الحالية، وعدد من الظواهر الجديدة المصاحبة لانتشاره، حيث هناك حرص عدد كبير من المصابين بالتوجه إلى المراكز الطبية مما يصعب عملية الرصد الحقيقي للإصابات، وهناك كان الدور الكبير للصرف الصحي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فالإصابة وانتشارها مرتبط رصده بمياه الصرف الصحي، حيث تشير العديد من التقارير الرسمية عن وجود ظاهرة انتشار العدوى قبل عيد الميلاد، فقبل وقت قصير من عيد الميلاد، أصيب عدد أكبر من الأشخاص بمرض كوفيد-19 مرة أخرى، ونتيجة لذلك، تتزايد أيضًا حالات دخول المستشفيات وعلاجات العناية المركزة والوفيات المرتبطة بكورونا، حيث يتزايد عدد حالات كورونا منذ عدة أسابيع لأسباب موسمية، ولكن معدل الإصابة لا يزال منخفضا نسبيا، فماذا يعني هذا بالنسبة لعملية العدوى؟، وتتضح الحالة في أحد أكبر بلدان أوروبا عبر 5 نقاط أساسية يرصدها التقرير.

1. زيادة معدل الإصابة والحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير

وفقًا لرادار جائحة كورونا التابع لمعهد روبرت كوخ (RKI)، يبلغ معدل الإصابة الحالي لمدة 7 أيام 35 حالة كوفيد-19 لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى بنسبة ثمانية بالمائة عما كان عليه في الأسبوع السابق (32).

ومع ذلك، من أجل إدراجهم في الإحصائيات، من الضروري إجراء اختبار PCR إيجابي، ونظرًا لأن عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم رسميًا أصبح أقل فأكثر، فمن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك بكثير، وبالتالي، لم يعد من الممكن مقارنة أرقام التقارير الحالية بالبيانات التاريخية.

2. الحمل الفيروسي بالصرف الصحي بمستوى قياسي

ووفقا للصحيفة الألمانية، فإنه نظرًا لأن عددًا أقل من الأشخاص يخضعون الآن لاختبار كورونا، فإن أهمية عدد الحالات وحالات الإصابة محدودة، كما يقول الخبراء، ومع ذلك، يتم توفير الأدلة على عملية العدوى الفعلية، من بين أمور أخرى، من خلال التحقيق في حمل فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، ويفرز الأشخاص المصابون بكوفيد-19 أجزاء من العامل الممرض من خلال برازهم وبولهم، وهذا يعني أنه يمكن أيضًا اكتشاف إصابات الأشخاص الذين لا يمكن اختبارهم لـ Sars-Cov-2 أو الذين ليس لديهم أي فكرة عن الإصابة بالعدوى بسبب أعراض خفيفة في مياه الصرف الصحي.

ووفقًا لما يسمى برصد مياه الصرف الصحي لتقييم الوضع الوبائي (AMELAG) التابع لمعهد روبرت كوخ (RKI)، كان هناك 977000 نسخة جينية في الأسبوع من 23 إلى 29 نوفمبر وجود فيروس Sars-CoV-2 في مياه الصرف الصحي (اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023)، وهذا يمثل زيادة بنسبة 54 بالمائة في أجزاء الجينات عما كانت عليه في الأسبوع السابق (634000)، حيث يتم توفير البيانات الخاصة بذلك من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ألمانيا.

3. أكثر المصابين هم الذين أصيبوا من قبل بالفيروس

ووفقا لصحيفة فوكس الألمانية، يتزايد حاليًا عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI) بنسبة 11 بالمائة. في حين أن معدل الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة الوخيمة لمدة 7 أيام كان 14.8 حالة دخول إلى المستشفى لكل 100000 نسمة في الأسبوع السابق، فإنه يبلغ الآن 16.4 حالة دخول إلى المستشفى لكل 100000 نسمة (اعتبارًا من 14 ديسمبر 2023)، وهذا يتوافق مع ما يقرب من 12,432 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى، وقد تم تشخيص الإصابة بكوفيد-19 في نهاية المطاف لدى 28% منهم.

وإجمالي حالات الاستشفاء لمدة 7 أيام فيما يتعلق بكورونا هو 9.4 حالة كوفيد-19 لكل 100 ألف نسمة (اعتبارًا من 15 ديسمبر 2023)، ومقارنة بالأسبوع السابق (7.1) ارتفع بنسبة 31 بالمئة.

4. زيادة 10% في مرضى كورونا في العناية المركزة

حاليًا، يحتاج 1167 شخصًا مصابًا بكورونا إلى الرعاية في وحدة العناية المركزة (اعتبارًا من 13 ديسمبر 2023)، أي عشرة في المائة أكثر مما كانت عليه في الأسبوع السابق (1059).

والعدد في ارتفاع مستمر منذ بداية أغسطس (61). ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل بكثير من مستوى العام الماضي، عندما احتاج 4800 مريض كورونا إلى العناية المركزة.

5. عدد الوفيات المرتبطة بكورونا يرتفع بشكل طفيف

كما أن عدد الوفيات المرتبطة بكورونا يتزايد بشكل طفيف. في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 361 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 (اعتبارًا من 15 ديسمبر 2023). وهذا يزيد بنسبة أربعة بالمائة عن الأسبوع السابق (347).

وتظهر نظرة على العام الماضي: في ذلك الوقت كان الوضع أكثر انفجارًا. وفي 15 ديسمبر 2022 وحده، تم الإبلاغ عن 230 حالة وفاة، وكان هناك 910 حالة طوال الأسبوع.

ومع ذلك، يناشد الخبراء، خاصة كبار السن، الحصول على التطعيم وبالتالي حماية أنفسهم من مسار خطير وربما مميت. ووفقا لمعهد RKI، فإن 97% من المتوفين يبلغون حاليًا 60 عامًا فما فوق.