كاتب صحفي: التعاون العسكري تصدر مباحثات الرئيس السيسي ووزير دفاع اليونان.. فيديو

أكد جمال حسين، الكاتب الصحفي، أن زيارة وزير دفاع اليونان أمس مهمة للغاية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يستغل أي لقاء أو أي اتصال هاتفي يجمعه مع زعماء العالم للحديث عن القضية الفلسطينية وحلها وإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، معقبًا: “الرئيس السيسي هو أكثر رئيس على مستوى العالم مهتم ومعني بالقضية الفلسطينية ومايحدث في غزة”.



وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر واليونان تجمعهما علاقات متميزة، حيث يوجد تحالف ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، متابعًا أن الحديث عن التعاون العسكري تصدر مباحثات الرئيس السيسي ووزير دفاع اليونان.



وأشار جمال حسين، الكاتب الصحفي إلى أن مثل هذه اللقاءات مهمة وفيصيلية في هذه الفترة وخاصة فيما يتعلق بقضية الحرب على غزة ومساعي الرئيس السيسي لوقف هذه الحرب، لافتًا إلى أن هذا التحالف الثلاثي عمل على وقف الأطماع التي كانت تستهدف منطقة البحر المتوسط.