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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلجيكي وفرنسي.. نيابة الغردقة تحقق في محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تواصل نيابة الغردقة تحقيقاتها في محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة من راكبين بلحيكي وفرنسي، وذلك بعدما أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة، مدير الإدارة الثانية من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين تحت إشراف احمد جمال صلاح رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

 

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت إشراف هيثم خلف الله أبوزيد فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات ملابسه.

 

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار إسطنبول اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية في راكب فرنسي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر محمد ناصر تحت إشراف محمد حداد رئيس قسم الفحص بالاشعة فتم تأكيد الاشتباه.

 

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد مسعود عدلي مأمور التفتيش تحت إشراف عمر قرشي البارودي رئيس قسم تفتيش الركاب فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش وعدد ٩ شريط ترمادول داخل الحقائب وقام بالجرد والتحريز ابو القاسم ممدوح تحت اشراف رامي مروان بحضور مصطفي جنيدي من الأمن الجمركى وعبدالمحسن عبده رئيس الأمن الجمركى وأحمد عادل عسكر من مكافحة التهرب الجمركي وعصام عباس مدير ادارة الأمن الجمركى.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركى رقمى ٦٥، ٦٦ لسنه ٢٠٢٣ .

محافظة البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر مطار الغردقة الدولى

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