أكتوبر التكنولوجية تشارك في المؤتمر الدولي "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"

شارك وفد من الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدعوة من الدكتور ريم مصطفي رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بفعاليات ختام المؤتمر الدولي الحادي عشر "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ديسمبر٢٠٢٣، بجامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دور الجامعة و المؤسسات الاكاديمية في تطوير التكنولوجيا وأدواتها المختلف.



جاءت فعاليات المؤتمر بمشاركة دولية لعلماء من جامعات (كيوشو، وناجويا، وكانزاوا باليابان)، ومعهد مدريد لعلوم المواد بأسبانيا، ومعهد ميراكا بجنوب إفريقيا، وجامعة بريمن بألمانيا، وجامعات (بيردو ونيو يورك وكونكتكن الجنوبية بأمريكا)، فضلا عن مشاركة الجامعات المصرية والمعاهد والمؤسسات البحثية.



واوضح الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن محاور المؤتمر تغطى الاتجاهات البحثية التي تخدم رؤية مصر المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء والهندسة الطبية الحيوية وغيرها.