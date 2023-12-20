عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكتوبر التكنولوجية تشارك في المؤتمر الدولي "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"

اكتوبر التكنولوجية
اكتوبر التكنولوجية تشارك في ختام المؤتمر الدولي

شارك وفد من الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدعوة من الدكتور ريم مصطفي رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بفعاليات  ختام المؤتمر الدولي الحادي عشر "اليابان - أفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ديسمبر٢٠٢٣، بجامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دور الجامعة و المؤسسات الاكاديمية في تطوير التكنولوجيا وأدواتها المختلف.


جاءت فعاليات المؤتمر بمشاركة دولية لعلماء من جامعات (كيوشو، وناجويا، وكانزاوا باليابان)، ومعهد مدريد لعلوم المواد بأسبانيا، ومعهد ميراكا بجنوب إفريقيا، وجامعة بريمن بألمانيا، وجامعات (بيردو ونيو يورك وكونكتكن الجنوبية بأمريكا)، فضلا عن مشاركة الجامعات المصرية والمعاهد والمؤسسات البحثية. 
 

واوضح  الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن محاور المؤتمر تغطى الاتجاهات البحثية التي تخدم رؤية مصر المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء والهندسة الطبية الحيوية وغيرها.

الهندسة الطبية الحيوية الجامعات المصرية الهندسة الطبية العاصمة الإدارية الجديد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

في اتصال هاتفي.. ميقاتي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه لولاية جديدة

ترشيحاتنا

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

مصر تستضيف بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأوليمبياد باريس

رموا الولد حيّ في الترعة .. إحالة أوراق شابين إلى المفتي بالبحيرة

الصحة السعودية: لا يجب القلق من متحور JN.1 أو اتخاذ إجراءات مشددة

"لن نتسامح".. وزير دفاع الاحتلال يتوعد الحوثيين

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ