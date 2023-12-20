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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دبلوماسي سابق: مفاوضات روسية أوكرانية مرتقبة لحل الأزمة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد الخارجية الأسبق، إن رفض المؤسسات التشريعية الأمريكية الافراج عن المساعدات الاوكرانية، ودليل على أن هناك تراجع كبير للدعم الامريكي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن أزمة غزة أعطت فرصة كبيرة لروسيا للتوسع في كييف، ومن المتوقع أن يحدث توسع كبير لروسيا خلال الشهور المقبلة. 

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وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن تحدث المفاوضات الروسية الأوكرانية خلال  عدة أشهر، وتحصل روسيا على الأراضي الاوكرانية التي تحتوي على الأقلية الروسية 
وتابع أن الوضع اليمني شديد التعقيد، وضربات جماعة الحوثي للسفن المتجهة لدولة الاحتلال تعبر عن إيران ، مشيرًا إلى أن رئيس جماعة الحوثي رغم تعبيره عن طهران، إلا أنه يريد أن يجعل لنفسه دورًا أكبر من حجمه.
  وأضاف أن  الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفعل شيء في اليمن، إلا بتوجيه بعض الضربات العقابية التي لن تؤثر على جماعة الحوثي بصورة كبيرة، وكل ما يمكن ان تفعله هو اصطياد بعض الصوار

أخبار الحرب الروسية الإعلامي نشأت الديهي الأراضي الأوكرانية الروسية الأوكرانية السفير محمد بدر الدين

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