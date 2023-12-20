وزير قطاع الأعمال يكشف سبب اختيار مجموعة طلعت مصطفى في صفقة الفنادق

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إنه يوجد العديد من التقييمات حول اختيار الشركات في برنامج الطروحات منها الخبرة والإجادة وغيرها، واختيار مجموعة طلعت مصطفى مرت بمراحل تقييم مختلفة فيما يتعلق بطريقة التشغيل وطريقة الشراكة، ولكن الطرح يكون بأكبر عدد ممكن ليتم الاستفادة القصوى من أصول الدولة.

حديث عن صفقة مجموعة طلعت مصطفى

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن اختيار مجموعة طلعت مصطفى جاء وفقا لتقييم فني ومالي، خاصة أن الخطة المقدمة لتقييم الفنادق كانت مميزة، فضلا عن أن العرض المقدم منها يزيد على باقي العروض المقدمة بـ 200 مليون دولار زيادة.

وتابع أن الصفقة تشمل 150 مليون دولار مخصصين لأعمال التطوير، وفي حال حدوث زيادة في الأرقام تتولى الشركة أو المستثمر يتولى باقي التكلفة الموجودة عن طريق زيادة رأس مال الشركة، وهو يكتتب في حصة المساهمين، وبالتالي يكون إضافة جيدة.