استعدادات كبيرة في فنادق الغردقة للاحتفال بـ الكريسماس

تستعد فنادق الغردقة بمصر بفارغ الصبر للاحتفال بموسم الكريسماس، حيث تقوم بتجهيزات خاصة وإعداد "خيمة الكريسماس" في المناطق المفتوحة وحول حمامات السباحة. يبدأ الاحتفال يوم الكريسماس من الصباح الباكر بتوزيع الهدايا على النزلاء، وتوزيع الورود الحمراء في الغرف، وتشغيل الموسيقى في مكبرات الصوت بالمذياع الداخلي للفنادق، بالإضافة إلى برامج صباحية ومسائية، وختام اليوم بحفل سهرة رائع في خيمة الكريسماس.

الاحتفالات المتنوعة

وفقًا لما صرح عصام على الخبير السياحى ، فإن الفنادق تستقبل السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات للمشاركة في هذه الاحتفالات المميزة.

يشمل البرنامج الاحتفالي توزيع الهدايا المجانية والورود الحمراء في الغرف، إضافة إلى برامج ترفيهية على الشواطئ وحمامات السباحة، وحفلات مسائية تضم بوفيه خاص وعروضًا فنية موسيقية واستعراضية.

تواجد دولي:

من جهته، أكد سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن هناك ارتفاعًا في نسبة الإشغالات بالفنادق، حيث يشارك أكثر من 15 جنسية أجنبية في احتفالات الكريسماس بالغردقة، مع تفوق الألمان والروس والإنجليز والإيطاليين والبولنديين والتشيك.

الإجراءات الأمنية:

تجهيزات الفنادق تشمل تزيين خيمة الكريسماس بالأنوار ومجسمات بابا نويل والورود الحمراء، وشهد المحيط الخارجي للفنادق تشديدات أمنية وإجراءات احترازية مشددة، لضمان أمان وراحة النزلاء خلال هذه الفترة الاحتفالية.

الاستعدادات الكبيرة:

بشكل عام، تؤكد الفنادق في الغردقة استعدادها التام للاحتفال بموسم الكريسماس بأبهى الصور، وتتطلع إلى استقبال النزلاء بأجواء من البهجة والاحتفال.

تشهد الغردقة حالة من الحيوية والنشاط السياحي خلال موسم الكريسماس، حيث يلتقي الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالاحتفالات الفريدة والتجارب السياحية المميزة التي تقدمها فنادق المدينة الساحرة.