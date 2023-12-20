الصحة العالمية: الأوبئة تتفشى بين مئات الآلاف من النازحين في غزة

قال أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في غزة، إن اللسان يعجز عن وصف الوضع في قطاع غزة، حيث قارب عدد الشهداء في قطاع غزة الـ 20 ألف شهيد.



وأضاف “المنظري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الأوبئة تتفشى بين مئات الآلاف من النازحين في غزة، جراء الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة،متابعا: ما يقارب من 51 مركزا صحيا خرج عن العمل في قطاع غزة.

واسترسل: منظومة الصحة في غزة انهارت بالكامل، وتبقى فقط 9 مستشفيات تعمل من أصل 39 مستشفى، منوها بأن قوات الاحتلال تهاجم وتعتدي على المؤسسات الصحية بشكل واضح داخل القطاع.

ولفت إلى أن فريق منظمة الصحة وصف قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء، بأنه حمام من الدماء، ويحتاج إلى إنقاذ وعناية، متابعا: هناك 2 مليون نازح في القطاع، وهناك حالة اكتظاظ مخيف ومرعب في المخيمات.



وأشار إلى أن هناك 150 ألف إصابة لحالة التهاب رئوي معظمها من الأطفال، وتوقف برامج التطعيمات وتتبع ورصد الأوبئة في قطاع غزة، مضيفا: تتوافر دورة مياه واحدة لكل 220 شخصا تقريبا، بجانب انعدام المياه.

