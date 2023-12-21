أحمد عيد عبدالملك: أزمة بيراميدز في غياب الحساب وفقدان الشغف

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء فريق بيراميدز لو كان مثل أداء الزمالك، لتُوج بالبطولات ولم يكن لديه أي أزمة، مشيرًا إلى أن أزمة النادي السماوي هو غياب الشغف لدى لاعبيه، مؤكدًا أنه شعر بأن بيراميدز يلعب خارج مصر أمام صنداونز.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فريق بيراميدز يمتلك لاعبين وإمكانيات مالية تجعله ينافس على دوري الأبطال".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن يحصل على أكثر من لقب خلال السنوات الماضية، لكن غياب الحساب من إدارة النادي وراء ظهور اللاعبين بمستوى مُتراجع، وفرق كرة القدم تخسر ماليًا بشكل واضح".