عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل على يد عاطلين بسبب خلافات مالية بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية مقتل شخص علي يد عاطلين وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قاموا علي أثرها بضرب المجني عليه علي رأسه، فلقى مصرعة  وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الإنتهاء من أعمال الصفة التشريحية.
تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى يفيد ورود بلاغا من المستشفى بوصول عاطل جثة هامدة، وتم  علي الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، و اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.
أنتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو"  اشرف م " 41 سنة به عدة اصابات  علي رأسة بالأيدى، والتى أدت إلي وفاته.
تم تشكيل فريق بحث قادة رئيس مباحث المركز، وتواصلت جهود فريق البحث إلي تحديد مرتكبي الواقعة وهم المدعو "شريف ع" عاطل والمدعو  "محمد ص " عاطل و تم ضبطهما ، وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية إدارة البحث الجنائى أمن القليوبية ضباط مباحث المركز شرطة شبين القناطر مأمور مركز شرطة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 21-12-2023

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

دعاء آخر الليل للرزق وتفريج الهم .. أدركه بـ21 كلمة قبل الفجر

موضوعات متعلقة

المشروب الأخير.. كشف لغز العثور على جثة شاب في مياه نيل القليوبية

أحكام مشددة للمتهمين باستعراض القوة ضد أفراد الشرطة بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم كارو مع ملاكي بالقليوبية

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم صفقة حشيش وهيروين بالقليوبية

ضبط 3 مسجلين خطر لإدارتهم بؤرة إجرامية بالقليوبية

رئيس جامعة بنها: حريصون على تنمية مواهب الطلاب وإعداد أجيال قادرة على الابتكار

صحة القليوبية: الكشف على 1500 مواطن مجانا بالقرى الأكثر احتياجًا.. صور

حبس تشكيل عصابى لسرقة مساكن المواطنين بالقليوبية

ترشيحاتنا

500 جنيه في يوم|تحرك صادم لسعر الذهب وعيار 21 عند أعلى قمة

احتياطي كبير.. انفراجة في مشكلة السكر وضخ 245 ألف طن بالأسواق

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

دعاء دخول السنة الجديدة 2024 .. اللهم إني أسألك خيرها ورزقها

أحمد عيد عبدالملك: أزمة بيراميدز في غياب الحساب وفقدان الشغف

سعر الذهب اليوم 21-12-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة خمسينية تثير الجدل لتحولها إلى مليونيرة بمكون لن تصدقه من مطبخها

مكياج لافت.. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

مين بليغ ده؟.. قصة أغنية لحنها الموسيقار بدموعه بعد انفصاله عن وردة

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة قـ تل داخل أحد المحال التجارية .. شاهد

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ