مصرع عامل على يد عاطلين بسبب خلافات مالية بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية مقتل شخص علي يد عاطلين وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قاموا علي أثرها بضرب المجني عليه علي رأسه، فلقى مصرعة وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الإنتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى يفيد ورود بلاغا من المستشفى بوصول عاطل جثة هامدة، وتم علي الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، و اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

أنتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو" اشرف م " 41 سنة به عدة اصابات علي رأسة بالأيدى، والتى أدت إلي وفاته.

تم تشكيل فريق بحث قادة رئيس مباحث المركز، وتواصلت جهود فريق البحث إلي تحديد مرتكبي الواقعة وهم المدعو "شريف ع" عاطل والمدعو "محمد ص " عاطل و تم ضبطهما ، وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.