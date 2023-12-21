أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر موسع لعلماء العالم الإسلامي.. تفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن دعوة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى عقد مؤتمر عالمي موسع يجمع علماء العالم الإسلامي في شتى علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم صناعات المستقبل وانشاء مراكز بحثية وكليات متخصصة تواكب التطور الحديث .

وفي مستهل كلمته، أعرب "أبو العينين"، عن شكره وتقديره للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ولجميع السيدات والسادة الحضور من مختلف البلدان العربية مرحبًا بهم بأرض الكنانة مصر مهد الحضارات وقلب العروبة النابض ودرة العالم الإسلامي وحافظة علومه وأزهره الشريف، بفضل علمائه سدنة الشريعة السمحاء والدين القويم، الذين يحملون لواء التنوير والتثقيف، فهم ورثة الانبياء وصوت الحق والحقيقة التي لا تتبدد.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العالمين العربي والإسلامي يمران بظروف دقيقة وخطر محدق وصراع حضاري محتدم تسعى به جماعات وكيانات لطمس الهوية الإسلامية ومحو القومية العربية واستغلال ظروف سياسية واقتصادية ومناخية لبث الفتن من خلال مخططات خبيثة لا ننخدع لها مُستمسكين بهويتنا الإسلامية التي تتطلب من الجميع وحدة الصف والكلمة والموقف لما تواجهه منطقتنا من تحديات وجودية.



وأكد "وكيل مجلس النواب"، ضرورة أن ينخرط العالمان العربي والإسلامي في خيارات التكنولوجيا والتحول الرقمي كونها تسهم وبقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأننا في عالم متغير