حصاد 2023.. السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر | تفاصيل

تعرض سوق السيارات العالمي للكثير من التحديات خلال الفترة الماضية ، وذلك يعود الي الأزمات المستمرة التي شهدها قطاع صناعة السيارات والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وكان منها عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

ولكن داخل سوق السيارات المصري أحتلت السيارات الأوروبية الصدارة في الترخيص داخل وحدات المرور، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال عام 2023 :

1- إصدارات شركة مرسيدس :

احدي إصدارات شركة مرسيدس

تصدرت طرازات مرسيدس المختلفة قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 11 شهر من العام الجاري ، حيث تمكنت من تسجيل 5561 سيارة في مختلف وحدات المرور .

2- إصدارات شركة سكودا :

احدي إصدارات شركة سكودا

جاءت إصدارات سكودا في المرتبة الثانية ، حيث تمكنت من ترخيص 4501 سيارة في مختلف وحدات المرور .

3- إصدارات شركة رينو :

احدي إصدارات شركة رينو

تمكنت شركة رينو من الحصول علي المركز الثالثة ضمن السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال عام 2023 ، حيث قامت بترخيص ما يصل الي 4057 سيارة بـ مختلف وحدات المرور .

4- إصدارات فولكس فاجن :

احدي إصدارات فولكس فاجن

حصلت إصدارات فولكس فاجن علي المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر ، حيث سجلت ما يقرب من 3459 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة .

5- إصدارات شركة بي إم دبليو :

احدي إصدارات شركة بي إم دبليو

تأتي جميع إصدارات شركة بي إم دبليو في الترتيب الخامس بعدما تمكنت من تسجيل نحو ما يقرب من 2750 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة .

6- إصدارات شركة سيتروين :

احدي إصدارات شركة سيتروين

تواجدت إصدارات سيارة سيتروين في المركز السادس بعدما قامت بترخيص ما يصل الي 1974 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة خلال عام 2023 .

7- إصدارات شركة أوبل :

احدي إصدارات شركة أوبل

حصدت شركة أوبل المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بعد ترخيص ما يقرب من 1629 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة .