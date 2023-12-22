حصاد 2023.. السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر | تفاصيل

تعرض سوق السيارات العالمي للكثير من التحديات خلال الفترة الماضية ، وذلك يعود الي الأزمات المستمرة التي شهدها قطاع صناعة السيارات والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وكان منها عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .
ولكن داخل سوق السيارات المصري أحتلت السيارات الأوروبية الصدارة في الترخيص داخل وحدات المرور، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال عام 2023 :
1- إصدارات شركة مرسيدس :
تصدرت طرازات مرسيدس المختلفة قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 11 شهر من العام الجاري ، حيث تمكنت من تسجيل 5561 سيارة في مختلف وحدات المرور .
2- إصدارات شركة سكودا :
جاءت إصدارات سكودا في المرتبة الثانية ، حيث تمكنت من ترخيص 4501 سيارة في مختلف وحدات المرور .
3- إصدارات شركة رينو :
تمكنت شركة رينو من الحصول علي المركز الثالثة ضمن السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال عام 2023 ، حيث قامت بترخيص ما يصل الي 4057 سيارة بـ مختلف وحدات المرور .
4- إصدارات فولكس فاجن :
حصلت إصدارات فولكس فاجن علي المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر ، حيث سجلت ما يقرب من 3459 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة .
5- إصدارات شركة بي إم دبليو :
تأتي جميع إصدارات شركة بي إم دبليو في الترتيب الخامس بعدما تمكنت من تسجيل نحو ما يقرب من 2750 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة .
6- إصدارات شركة سيتروين :
تواجدت إصدارات سيارة سيتروين في المركز السادس بعدما قامت بترخيص ما يصل الي 1974 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة خلال عام 2023 .
7- إصدارات شركة أوبل :
حصدت شركة أوبل المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بعد ترخيص ما يقرب من 1629 سيارة في جميع وحدات المرور المختلفة .