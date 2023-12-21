إرشادات مهمة للحفاظ على السيارات المستعملة | تفاصيل

تحتاج السيارات المستعملة إلي صيانة مستمرة من أجل الحفاظ علي قيمتها السعرية ، وذلك خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي الذى أدي الي وجود حالة من الارتباك بسوق السيارات بسبب عدم توافر الطرازات الجديدة .

- يعرض موقع صدي البلد الإخباري مجموعة من الإرشادات الهامة للحفاظ على السيارات المستعملة :

إرشادات هامة للحفاظ على السيارات المستعملة

1- تغير البوجيهات :

إرشادات هامة للحفاظ على السيارات المستعملة

من الضروري أن يقوم ملاك السيارات بفحص البوجيهات باستمرار ، وذلك من أجل ضمان عمل السيارة بجودة عالية وبدون أعطال .

2- فحص الإطارات :

الإطارات من الأجزاء الهامة بالسيارة والتي يجب فحصها باستمرار لان أي عطل بالاطار يؤدي الي حالة من عدم الاستقرار بالسيرة وهو الأمر الذى لا يرغب ملاك السيارات في حدوثة .

3- الكشف علي فرامل السيارة باستمرار :

إرشادات هامة للحفاظ على السيارات المستعملة

فرامل السيارة هي من الأجزاء الهامة التي تؤدي الي توقف السيارة ، ولا يجب أن يكون بها أي نوع من الأعطال لان ذلك يعرض حياة السائق والركاب للخطر .

4- مراجعة عمل الردياتير باستمرار :

إرشادات هامة للحفاظ على السيارات المستعملة

حرارة السيارة يجب أن تكون مستقرة وذلك لضمان عمل السيارة بأفضل شكل ممكن ، وحدوث أي عطل بالردياتير يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة السيارة ويمنعها من التحرك .

5- تغير السوائل بانتظام :

إرشادات هامة للحفاظ على السيارات المستعملة

من الضروري أن يقوم ملاك السيارة بتغير زيت السيارة باستمرار سواء زيت المحرك أو زيت ناقل الحركة ، ولابد من اختيار زيوت ذات جودة عالية لضمان إطالة عمر المحرك ، ومكونات السيارة الميكانيكية .

6- جودة سيور السيارة :

جميع السيارات تقوم بقطع مسافة طويلة ولكن يجب تغير زيوت السيارة بعد قطع مسافة تصل الي 100 ألف/كم، وذلك لان السيور بعد قطع مسافة طويلة تصل الي حالة حرجة وتتأكل .

7- تغير بطارية السيارة :

إرشادات هامة للحفاظ على السيارات المستعملة

يصل عمر البطاريات دائما الي مدة 5 سنوات، وبعدها يجب أن يتم تغير البطارية لضمان عمل كهربة السيارة بأكمل وجه ، بالإضافة الي انه يجب تغير البطارية اذا ظهر بها أي عطل مفاجئ .