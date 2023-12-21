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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تحذر المارة عند استخدام نظام القيادة الذاتية في سياراتها

صدى البلد

أصبحت شركة مرسيدس أول صانع سيارات على وجه الأرض يحصل على موافقة لإضافة أضواء إلى مركباتها بغرض تحذير مستخدمي الطريق القريبين من أنهم يقودون سياراتهم باستخدام السائق الآلي، وسيبدأ اختبار الأضواء في كاليفورنيا ونيفادا.

 

في وقت سابق من هذا العام، أصبحت مرسيدس أول شركة تصنيع سيارات تقدم للسائقين الأمريكيين تقنية القيادة الذاتية من المستوى 3 من خلال وضع Drive Pilot. مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الأخرى، تسمح هذه الميزة للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة. 

 

ومع ذلك، فهي قادرة بما يكفي للسماح للسائقين أيضًا بإبعاد أعينهم عن الطريق، على الرغم من أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للسيطرة على عجلة القيادة في أي لحظة، حتى لا يتمكنوا من أخذ قيلولة، على سبيل المثال.

 

الآن، لتنبيه السائقين الآخرين على الطريق السريع بأن السيارة في وضع القيادة الذاتية، تقوم مرسيدس باختبار أضواء تحديد خاصة. وتقول شركة صناعة السيارات إنها اختارت اللون الفيروزي لأنه ليس قيد الاستخدام بالفعل من قبل المركبات الأخرى، مثل مركبات الطوارئ. كما تدعي أن اللون واضح للغاية ومتميز عن الألوان الفاتحة الأخرى المستخدمة بالفعل في سيارات الركاب.

 

وسيتم وضع الأضواء في الأمام والخلف، وكذلك على المرايا الجانبية للمركبات المجهزة بنظام Drive Pilot، لتكون مرئية قدر الإمكان. ستقوم الميزة أيضًا بتنبيه السلطات بسرعة، مثل الشرطة، إلى حقيقة أنه يُسمح للسائق بقراءة كتاب أو المشاركة في نشاط آخر قد يعتبر مشتتًا للانتباه.

 

تقول مرسيدس إنها تريد أن تصبح الأضواء الفيروزية هي المعيار الصناعي للمركبات ذاتية القيادة، وتعتقد أنه يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم، حيث لا يتم استخدام اللون حاليًا لغرض آخر في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين.

 

وقال ماركوس شيفر، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مرسيدس: "مع تطوير مصابيح القيادة الآلية، تضع مرسيدس-بنز مرة أخرى معايير صناعية جديدة". "كلما زاد عدد المركبات الآلية التي تملأ الطريق، زادت أهمية التواصل والتفاعل بين السيارة والبيئة."

كاليفورنيا Pilot مرسيدس نيفادا القيادة الذاتية

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