حدث ليلا | قصف مُكثف على خان يونس .. أمريكا تعطل قرار وقف إطلاق النار .. ضربة موجعة لتجار الدولار .. فصائل عراقية مسلحة تستهدف إيلات الإسرائيلية 

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

اخبار مصر … توقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يكون فصل الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها

شهد سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة. نص عقوبات الاتجار في الدولار نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا

تشهد مصر في شهر فبراير 2024، إحياء أول حفل غنائي ضخم في الوطن العربي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأولى حفلات أسطورة الطرب الأصيل أم كلثوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن كان هناك 24 مستشفى بسعة 2000 سرير قبل الحرب في قطاع غزة، ولكن الآن لا يتم تقديم أي خدمات إنسانية تُذكر، والنازحين والمتواجدين في شمال غزة لا يستطيعوا الحصول على أي خدمات بسبب فقدان المستلزمات الطبية والأدوية والمياه والكهرباء والوقود.

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن العالم كله أصبح يهتم بتغير المناخ، إذ أن تغير المناخ يغير أنماط المناخ السائد في أي منطقة، ومناخ مصر كان مستقر على مدار السنين والجميع كان يعرف تعريف حار جاف صيفا دفئ ممطر شتاء ، ولكن هذا التعريف تغير، إذ أن كل مرة يأتي شتاء مختلف.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، مؤكدا حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على مليشيا الدعم السريع المتمردة

قال التلفزيون الفلسطيني، الجمعة، إن قصفاً إسرائيلياً مكثفاً وقع بالقرب من المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أفاد التلفزيون بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة شمال شرق رفح بجنوب القطاع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ضربة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس قتلت 6 أشخاص.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الجمعة، إن الولايات المتحدة تستطيع دعم المسودة الأخيرة لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

أفادت مصادر دبلوماسية لقناة الشرق السعودية بأن مجلس الأمن قرر تأجيل التصويت على مشروع قرار زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق الجمعة.

هبطت أسعار النفط يوم الخميس دولارا واحدا تقريبا بعد إعلان أنغولا أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ وهو ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها استهدفت مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالأسلحة المناسبة ، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا غير مسبوقًا من جانب جيش الاحتلال منذ يوم السابع من أكتوبر.