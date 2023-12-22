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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ"أم كلثوم".. تفاصيل احتفالية 100 سنة “عظمة يا ست”

صدى البلد

بمناسبة مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق"، تشهد مصر في شهر فبراير 2024، إحياء أول حفل غنائي ضخم في الوطن العربي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأولى حفلات أسطورة الطرب الأصيل "أم كلثوم"، وذلك بحضور نجوم الوطن العربي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.


ويأتي هذا الحفل في إطار جهود RMC الشركة المنظمة لـ"100 سنة أم كلثوم"، لإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل، والحفاظ على الإرث الثقافي الذي تركه الفنانون الكبار في مصر والعالم العربي.

ويتضمن الحفل الفني، غناء أكثر من أغنية لكوكب الشرق، التي مازالت في أذهان ووجدان محبيها وجمهورها حتى يومنا هذا، مثل «أنت عمري، سيرة الحب، أمل حياتي، لسه فاكر، هذه ليلتي، حيرت قلبي معاك، فات المعاد، للصبر حدود، يا مسهرني»، وغيرها من أعمال "كوكب الشرق" الخالدة والتي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي.


من جانبه، قال أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC Worldwide partners للاستشارات والتسويق: " نحرص دائمًا من خلال حفلاتنا على تقديم الجديد من الأغاني الأصيلة والمطلوبة من الجمهور، والاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال الغنائية المحفورة في ذاكرتنا لمطربي الزمن الجميل، حباً وتعلقاً بالفن القديم والمميز، لتقديم تجارب فنية مختلفة لا تنُسى ولم يسبق للجمهور المصري والعربي مشاهدتها، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم، وسوف يتضمن الحفل المقبل إعادة تقديم روائع أغاني "سيدة الغناء العربي" للجمهور مرة أخرى مع إضافة لمسات عصرية دون المساس بجوهرها أو هويتها، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى أول ظهور لـ"أم كلثوم في حفلاتها".


بدوره، قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: " أرى أنه حان الوقت للتفكير خارج الصندوق بتقديم حفلات فنية وثقافية تُروج للسياحة المصرية بأسلوب محترف، يرقى بالجمهور المحٌب للفنون المختلفة، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، كما أود التعبير عن سعادتي بتكاتف الجهود في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات وخطط طموحة من أجل الترويج للسياحة المصرية ووضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة وجذب الاستثمارات المختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الدخل القومي لمصر".

ام كلثوم التراث الفني الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الترويج للسياحة المصرية الغناء العربي

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