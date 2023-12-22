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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إطلالات الفنانات بختام مهرجان الجونة وموعد حفل عمرو دياب في الرياض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

 

حرص زياد ظاظا بطل فيلم 60 جنيه على حضور حفل ختام مهرجان الجونة فى دورته السادسة.

وظهر ظاظا خلال الحفل بإطلاله غريبة حيث ارتدي بالطو أسود ونظارة سوداء وهو ما لفت انتباه الجميع خلال حفل الختام.
 

ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم أبو نسب

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها "أبو نسب" بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.

 

كايروكي يغني تلك القضية في ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة تقديم فريق "كايروكي" فقرة غنائية في الحفل، حيث قدم الفريق أغنية تلك القضية وأنا نجم، والحفل من إخراج هشام يحيي وكريتيف عمر قاسم وديكور كريم الحيوان ومن تقديم ناردين فرج.


شهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان. 
 

محمد إمام وياسمين صبري أكشن تالت مرّة| احتفال بالعرض الخاص لـ أبو نسب

يقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم أبو نسب بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.


فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.

 

28 ديسمبر .. عمرو دياب فى حفل استثنائى بالرياض|تفاصيل

يستعد المطرب عمرو دياب لإقامة حفل غنائى استثنائى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي بالرياض وتحديدا على مسرح أبو بكر سالم.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن البوستر الدعائى لحفل عمرو دياب عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه  أن غدا الجمعة هو موعدا لطرح تذاكر الحفل باسعار وفئات متنوعة.
 

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

بدأ توافد عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب إلى مسرح حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة.
 

وحضر حتى الآن كل من أسماء جلال وأحمد حاتم وأحمد مجدي والفنان أحمد كمال وأندرو محسن وأحمد شوقي وغيرهم من النجوم وصناع السينما .


ويقام مساء اليوم الخميس فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى والذى أقيم فى الفترة من يوم 14 من شهر ديسمبر الجاري وحتى يوم 21 من نفس الشهر.
 

ميني ألبوم.. هاني محروس يكشف تفاصيل أغاني مصطفى حجاج الجديدة

كشف المنتج هاني محروس عن استعداده لطرح ميني ألبوم للمطرب الشاب مصطفى حجاج مع بداية العام الجديد.

وقال هاني محروس فى تصريحات لبرنامج عرب وود، إنه طرح أولى أغاني الميني ألبوم بعنوان قلبي معاك كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع اماديو الذى سبق ووزع أغنية سطلانة.

وأضاف هاني محروس أنه قرر طرح باقى أغاني الميني ألبوم للمطرب مصطفى حجاج دفعة واحدة وليس على فترات، كما يفعل معظم النجوم.

 

زياد ظاظا قسم الفن كايروكي ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة عمرو دياب

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