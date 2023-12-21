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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

زياد ظاظا
زياد ظاظا

حرص زياد ظاظا بطل فيلم 60 جنيه على حضور حفل ختام مهرجان الجونة فى دورته السادسة.

وظهر ظاظا خلال الحفل بإطلاله غريبة حيث ارتدي بالطو أسود ونظارة سوداء وهو ما لفت انتباه الجميع خلال حفل الختام.

 

فيلم 60 جنيه فى افتتاح مهرجان الجونة

وعرض الفيلم لأول مرة فى عقب حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي.
 


قصة فيلم 60 جنيه

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

فيلم 60 جنيه بطل فيلم 60 جنيه زياد ظاظا بطل فيلم 60 جنيه

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