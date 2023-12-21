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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم أبو نسب

صدى البلد

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها "أبو نسب" بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.

وكانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

أبو نسب البرومو الدعائي السادس من اكتوبر الفنانة ياسمين صبري الفنانة ياسمين العرض الخاص

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