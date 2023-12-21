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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

28 ديسمبر .. عمرو دياب فى حفل استثنائى بالرياض|تفاصيل

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب لإقامة حفل غنائى استثنائى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي بالرياض وتحديدا على مسرح أبو بكر سالم.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن البوستر الدعائى لحفل عمرو دياب عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه  أن غدا الجمعة هو موعدا لطرح تذاكر الحفل باسعار وفئات متنوعة.

 

 

ألبوم عمرو دياب 

يطرح المطرب  عمرو دياب البومه الجديد المكون من 12 أغنية والذى يحمل اسم "مكانك" وذلك بمناسبة راس السنة الجديدة.

ونشرت الشركة المنتجة لـ ألبوم عمرو دياب تعليقا عبر صفحتها على فيسبوك، معلقة: 12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبا.

عمرو دياب

تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

 

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان  عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

واستأنف الهضبة  عمرو دياب نشاطه الفني خلال الفترة الماضية وعاد لأول حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

وغنى عمرو دياب باقة من أشهر أغنياته التى حققت تفاعل جماهيري ضخم ، مثل  “أنت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكرة.

 

عمرو دياب مسرح أبو بكر سالم المطرب عمرو دياب

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